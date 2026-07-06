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Lohnende Consumer Portfolio Services-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
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Am 13.07.2025 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,277 Consumer Portfolio Services-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 95,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,26 USD belief. Damit wäre die Investition 4,83 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 201,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.04.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point
25.02.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point