NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukrativer Consumer Portfolio Services-Einstieg?

09.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Consumer Portfolio Services-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Consumer Portfolio Services -Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Consumer Portfolio Services-Papier bei 9,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.030,928 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.484,54 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 06.11.2026 auf 10,17 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4,85 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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