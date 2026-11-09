NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Consumer Portfolio Services-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Consumer Portfolio Services-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Consumer Portfolio Services-Papier bei 9,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.030,928 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.484,54 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 06.11.2026 auf 10,17 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4,85 Prozent.
Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 222,76 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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