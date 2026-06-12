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Consumer Portfolio Services-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr verloren

15.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
8,20 EUR -0,10 EUR -1,20%
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Vor 1 Jahr wurde das Consumer Portfolio Services-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,95 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hat, hat nun 1.005,025 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 9.577,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,53 USD belief. Mit einer Performance von -4,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Consumer Portfolio Services eine Börsenbewertung in Höhe von 206,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.04.2016Consumer Portfolio Services NeutralCompass Point
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