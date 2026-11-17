NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Corcept Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 3,860 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 69,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 267,16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 167,16 Prozent.
Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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