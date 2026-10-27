NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Corcept Therapeutics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,685 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 495,31 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 26.10.2026 auf 87,13 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 395,31 Prozent erhöht.
Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 9,41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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