NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.294,188 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 18.055,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,55 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CRESUD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CRESUD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen