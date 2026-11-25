CRESUD-Investition

Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden CRESUD -Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.294,188 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 18.055,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,55 Prozent vermehrt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf CRESUD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CRESUD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung