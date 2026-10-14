NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Performance

14.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRESUD-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden CRESUD -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 9,40 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.063,891 CRESUD-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 11,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.351,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,52 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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