NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen CRESUD-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 9,40 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.063,891 CRESUD-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 11,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.351,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,52 Prozent angezogen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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