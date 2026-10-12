NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrativer Daktronics-Einstieg?

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2016 wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Daktronics-Papier bei 9,00 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Daktronics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,111 Daktronics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.001,11 USD, da sich der Wert einer Daktronics-Aktie am 09.10.2026 auf 18,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100,11 Prozent erhöht.

Am Markt war Daktronics jüngst 863,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net