NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 9,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.100,110 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 25.09.2026 18.723,87 USD wert, da der Schlussstand 17,02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 87,24 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 817,46 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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