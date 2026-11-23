Langfristige Performance

Das wäre der Verdienst eines frühen Daktronics-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.11.2023 wurde die Daktronics -Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 83,963 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.521,41 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 20.11.2026 auf 18,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,14 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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