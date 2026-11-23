NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Daktronics-Einstiegs gewesen.
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Am 22.11.2023 wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 83,963 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.521,41 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 20.11.2026 auf 18,12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,14 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 865,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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