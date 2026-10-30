NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Deckers Outdoor-Anlage unter der Lupe

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Deckers Outdoor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 80,89 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,236 Deckers Outdoor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,31 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 29.10.2026 auf 82,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,31 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Deckers Outdoor zuletzt 11,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net