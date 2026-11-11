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NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
8.47 EUR 0.18 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DENTSPLY SIRONA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,47 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 18,359 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 82,19 Prozent eingebüßt.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 1,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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DENTSPLY SIRONA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.07.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
30.05.19 DENTSPLY SIRONA Peer Perform Wolfe Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Outperform Barrington Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
04.03.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.

Information

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