NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DENTSPLY SIRONA gewesen.
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DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 58,30 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,153 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 8,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,79 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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