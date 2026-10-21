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Lohnende DENTSPLY SIRONA-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DENTSPLY SIRONA gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
7.67 EUR 0.36 EUR 4.95 %
Charts | News | Analysen

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 58,30 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,153 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 8,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,79 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.07.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
30.05.19 DENTSPLY SIRONA Peer Perform Wolfe Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Outperform Barrington Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
04.03.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.

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