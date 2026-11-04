DAX 26.463 +2,3%ESt50 6.281 +2,2%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,67 +2,1%Nas 25.919 +2,2%Bitcoin 71.829 +3,7%Euro 1,1236 +0,4%Öl 101,2 -2,3%Gold 4.036 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
DENTSPLY SIRONA-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
8.80 EUR 0.24 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DENTSPLY SIRONA-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,423 Anteilen. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Anteile wären am 03.11.2026 33,31 USD wert, da der Schlussstand 9,73 USD betrug. Mit einer Performance von -66,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle DENTSPLY SIRONA Aktie News

Werbung

DENTSPLY SIRONA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.07.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
30.05.19 DENTSPLY SIRONA Peer Perform Wolfe Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Outperform Barrington Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
04.03.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.