NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades DENTSPLY SIRONA-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,423 Anteilen. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Anteile wären am 03.11.2026 33,31 USD wert, da der Schlussstand 9,73 USD betrug. Mit einer Performance von -66,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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