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NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
8.20 EUR 0.13 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 765,111 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.153,79 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 27.10.2026 auf 9,35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,46 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.07.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
30.05.19 DENTSPLY SIRONA Peer Perform Wolfe Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Outperform Barrington Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
04.03.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.

Information

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