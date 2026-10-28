NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 765,111 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.153,79 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 27.10.2026 auf 9,35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,46 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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