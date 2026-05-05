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DexCom-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DexCom Inc.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem DexCom-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,29 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,540 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 388,03 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 11.05.2026 auf 59,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 288,03 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte DexCom einen Börsenwert von 23,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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