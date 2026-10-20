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NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Donegal Group Inc. (B)
18.80 USD -0.90 USD -4.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,69 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Donegal Group B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 730,460 Donegal Group B-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 14.390,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43,90 Prozent vermehrt.

Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 698,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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