NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DXP Enterprises-Anteile bei 31,82 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 314,268 DXP Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.697,99 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Papiers am 28.10.2026 auf 167,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 426,98 Prozent gesteigert.
Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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