NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren verdient

DXP Enterprises-Investment im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DXP Enterprises-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das DXP Enterprises-Papier investiert hätte, befänden sich nun 362,056 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (146,26 USD), wäre die Investition nun 52.954,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 429,54 Prozent zugenommen.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net