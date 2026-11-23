East West Bancorp-Investment

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen East West Bancorp-Anteile letztlich bei 104,49 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 95,703 East West Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.631,74 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 20.11.2026 auf 121,54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,32 Prozent vermehrt.

East West Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net