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Lohnende ESCO Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ESCO Technologies Inc.
196.00 EUR -16.00 EUR -7.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 218,92 USD. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,568 ESCO Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.031,38 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 05.11.2026 auf 225,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,14 Prozent gesteigert.

Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.17 ESCO Technologies Buy Needham & Company, LLC
13.07.15 ESCO Technologies Buy BB&T Capital Markets
10.10.12 ESCO Technologies hold Needham & Company, LLC
08.02.12 ESCO Technologies buy Needham & Company, LLC
12.01.12 ESCO Technologies neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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