NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Expedia-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 101,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 98,270 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.660,97 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.06.2026 auf 250,95 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.660,97 USD entspricht einer Performance von +146,61 Prozent.
Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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