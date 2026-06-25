Expedia-Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Wer­bung

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Expedia-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 101,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 98,270 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.660,97 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.06.2026 auf 250,95 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.660,97 USD entspricht einer Performance von +146,61 Prozent. Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,58 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!