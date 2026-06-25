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Expedia-Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
216,80 EUR -19,10 EUR -8,10%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Expedia-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 101,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 98,270 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.660,97 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.06.2026 auf 250,95 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 24.660,97 USD entspricht einer Performance von +146,61 Prozent.

Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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