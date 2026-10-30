NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Expedia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Expedia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Expedia-Papier investiert hätte, hätte er nun 105,319 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 29.776,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 282,73 USD belief. Mit einer Performance von +197,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Expedia belief sich zuletzt auf 33,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net