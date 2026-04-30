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NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Expedia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
211,55 EUR 9,75 EUR 4,83%
Charts|News|Analysen
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expedia-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 115,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,864 Expedia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 214,54 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 30.04.2026 auf 248,37 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 114,54 Prozent.

Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 30,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
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09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

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