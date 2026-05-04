NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Expeditors International of Washington Anlegern eine Freude

Expeditors International of Washington-Ausschüttung

So viel Dividende trägt Expeditors International of Washington zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington am 05.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,54 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Expeditors International of Washington-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,48 Prozent erhöht. 207,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 1,64 Prozent gestiegen.

Expeditors International of Washington- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via New York beendete die Expeditors International of Washington-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 153,08 USD. Die Expeditors International of Washington-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Expeditors International of Washington via New York 32,38 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 37,20 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Expeditors International of Washington-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,57 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,03 Prozent reduzieren.

Expeditors International of Washington-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Expeditors International of Washington beträgt aktuell 18,611 Mrd. USD. Expeditors International of Washington weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,05 auf. Der Umsatz von Expeditors International of Washington belief sich in 2025 auf 11,069 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5,95 USD.

Redaktion finanzen.net