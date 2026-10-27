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EZCORP-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EZCORP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EZCORP Inc.
25.21 EUR -0.25 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EZCORP-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen EZCORP-Anteile an diesem Tag bei 7,38 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das EZCORP-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.355,014 EZCORP-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 38.943,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,74 USD belief. Damit wäre die Investition 289,43 Prozent mehr wert.

Am Markt war EZCORP jüngst 1,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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08.11.12 EZCORP buy Nomura
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02.02.09 EZCORP chancenreiches Investment Wirtschaftswoche
11.08.08 EZCORP chancenreich Wirtschaftswoche

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