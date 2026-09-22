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Rentables EZCORP-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EZCORP Inc.
26.08 EUR -0.50 EUR -1.88 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades EZCORP-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,76 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 12,887 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 388,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 288,02 Prozent.

Der Börsenwert von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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12.04.19 EZCORP Buy B. Riley FBR
08.11.12 EZCORP buy Nomura
28.08.09 EZCORP kaufen Fuchsbriefe
02.02.09 EZCORP chancenreiches Investment Wirtschaftswoche
11.08.08 EZCORP chancenreich Wirtschaftswoche

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