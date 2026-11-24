Frühe Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EZCORP-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem EZCORP-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, befänden sich nun 12,626 EZCORP-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (25,15 USD), wäre die Investition nun 317,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 217,55 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net