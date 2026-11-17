EZCORP-Performance im Blick

Vor Jahren EZCORP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EZCORP-Anteile bei 8,24 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.213,592 EZCORP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32.779,13 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 16.11.2026 auf 27,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 227,79 Prozent angewachsen.

EZCORP wurde am Markt mit 1,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net