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NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fastenal Anlegern eine Freude

24.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fastenal Anlegern eine Freude | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastenal Co.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal am 23.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 12,82 Prozent an. Somit zahlt Fastenal insgesamt 1,00 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 12,41 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Fastenal-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 45,45 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Fastenal-Papier eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,17 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Fastenal via NASDAQ 65,51 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 89,22 Prozent stärker zugelegt als der Fastenal-Kurs.

Fastenal- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,94 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,07 Prozent reduzieren.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Fastenal

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Fastenal beläuft sich aktuell auf 51,602 Mrd. USD. Das Fastenal-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 36,69. 2025 setzte Fastenal 8,201 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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