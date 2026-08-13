NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Frühes Investment

20.08.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde die Fifth Third Bancorp -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 43,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 232,019 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Aktien wären am 19.08.2026 12.751,74 USD wert, da der Schlussstand 54,96 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,52 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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