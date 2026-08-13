NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 43,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 232,019 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Aktien wären am 19.08.2026 12.751,74 USD wert, da der Schlussstand 54,96 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,52 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 51,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Fifth Third Bancorp Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.01.19
|Fifth Third Bancorp Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.18
|Fifth Third Bancorp Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|02.01.18
|Fifth Third Bancorp Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.17
|Fifth Third Bancorp Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.17
|Fifth Third Bancorp Underperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated