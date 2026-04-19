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Dividenden-Abstimmung

NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fifth Third Bancorp-Aktionäre freuen

22.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fifth Third Bancorp-Aktionäre freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Fifth Third Bancorp-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fifth Third Bancorp
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Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp am 21.04.2026 eine Dividende in Höhe von 1,54 USD beschlossen. Das sind 6,94 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich Fifth Third Bancorp 1,16 Mrd. USD kosten. Damit wurde die Fifth Third Bancorp-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent verringert.

Dividendenrenditeanpassung

Das Fifth Third Bancorp-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 51,10 USD. Für das Jahr 2025 weist der Fifth Third Bancorp-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,29 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 3,41 Prozent.

Fifth Third Bancorp-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Fifth Third Bancorp via NASDAQ 88,84 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 128,16 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Fifth Third Bancorp

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,63 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,18 Prozent abnehmen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Fifth Third Bancorp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Fifth Third Bancorp beläuft sich aktuell auf 46,095 Mrd. USD. Fifth Third Bancorp verfügt über ein KGV von aktuell 13,25. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Fifth Third Bancorp auf 12,715 Mrd.USD, das EPS machte 3,53 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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