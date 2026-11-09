NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Rentables First Community Bancorp-Investment?

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die First Community Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in First Community Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,024 First Community Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,53 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 06.11.2026 auf 45,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,53 Prozent angewachsen.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 862,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net