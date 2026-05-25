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Lukratives First Community Bancorp-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
First Community Bancorp
42,41 USD -0,70 USD -1,62%
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Heute vor 5 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,60 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,646 First Community Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.364,24 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 29.05.2026 auf 43,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 809,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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