First Community Bancorp-Anlage unter der Lupe

Anleger, die vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen First Community Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 28,53 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 350,508 First Community Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (44,55 USD), wäre die Investition nun 15.615,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 56,15 Prozent gleich.

First Community Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 836,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net