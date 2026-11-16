NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables First Community Bancorp-Investment?

Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.11.2021 wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen First Community Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 34,36 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 29,104 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen First Community Bancorp-Aktien wären am 13.11.2026 1.324,21 USD wert, da der Schlussstand 45,50 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 859,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net