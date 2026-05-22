DAX25.215 +0,1%Est506.076 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 -3,0%Nas26.595 -0,2%Bitcoin64.455 -1,1%Euro1,1634 ±0,0%Öl96,54 -2,8%Gold4.430 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Xiaomi, adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Billionenbewertung: Halbleiterwerte stark - Bofa empfiehlt AIXTRON Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Billionenbewertung: Halbleiterwerte stark - Bofa empfiehlt AIXTRON
Aktien von Netflix, Amazon und Disney im Blick: Kabinett beschließt Investitionspflicht Aktien von Netflix, Amazon und Disney im Blick: Kabinett beschließt Investitionspflicht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auszahlung an Anteilseigner

NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet First Financial Bancorp Anlegern eine Freude

27.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet First Financial Bancorp Anlegern eine Freude | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die First Financial Bancorp-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
First Financial Bancorp.
25,80 EUR 0,20 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp am 26.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,98 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der First Financial Bancorp-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamtausschüttung von First Financial Bancorp beziffert sich auf 94,65 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent.

First Financial Bancorp- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss notierte der First Financial Bancorp-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 31,15 USD. Der First Financial Bancorp-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 3,50 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von First Financial Bancorp via NASDAQ 27,04 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 43,03 Prozent besser entwickelt als der First Financial Bancorp-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel First Financial Bancorp

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,01 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,24 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Dividenden-Titel First Financial Bancorp

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens First Financial Bancorp steht aktuell bei 3,225 Mrd. USD. Dividenden-Aktie First Financial Bancorp weist aktuell ein KGV von 9,41 auf. Im Jahr 2025 erzielte First Financial Bancorp einen Umsatz von 1,259 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,66 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu First Financial Bancorp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu First Financial Bancorp.

DatumRatingAnalyst
02.01.2018First Financial Bancorp UnderweightBarclays Capital
04.04.2016First Financial Bancorp Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2016First Financial Bancorp Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2015First Financial Bancorp UnderweightBarclays Capital
06.06.2011First Financial Bancorp outperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
06.06.2011First Financial Bancorp outperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
30.06.2005Update First Financial Bancorp.: BuyBrean Murray
DatumRatingAnalyst
04.04.2016First Financial Bancorp Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2016First Financial Bancorp Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2005Update First Financial Bancorp.: HoldBrean Murray
DatumRatingAnalyst
02.01.2018First Financial Bancorp UnderweightBarclays Capital
26.10.2015First Financial Bancorp UnderweightBarclays Capital
07.04.2005Update First Financial Bancorp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für First Financial Bancorp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen