NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet First Financial Bancorp Anlegern eine Freude

Auszahlung an Anteilseigner

Anleger aufpasst: So hoch fällt die First Financial Bancorp-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp am 26.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,98 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der First Financial Bancorp-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamtausschüttung von First Financial Bancorp beziffert sich auf 94,65 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent.

First Financial Bancorp- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss notierte der First Financial Bancorp-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 31,15 USD. Der First Financial Bancorp-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 3,50 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von First Financial Bancorp via NASDAQ 27,04 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 43,03 Prozent besser entwickelt als der First Financial Bancorp-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel First Financial Bancorp

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,01 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,24 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Dividenden-Titel First Financial Bancorp

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens First Financial Bancorp steht aktuell bei 3,225 Mrd. USD. Dividenden-Aktie First Financial Bancorp weist aktuell ein KGV von 9,41 auf. Im Jahr 2025 erzielte First Financial Bancorp einen Umsatz von 1,259 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,66 USD.

Redaktion finanzen.net