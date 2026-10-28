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FreightCar America-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen FreightCar America-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FreightCar America Inc.
3.78 EUR -0.18 EUR -4.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FreightCar America-Papier 2,68 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.731,343 FreightCar America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 4,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.679,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,79 Prozent gesteigert.

Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 146,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.08.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.05.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.11.17 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 FreightCar America Market Perform Cowen and Company, LLC
13.07.16 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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