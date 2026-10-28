NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen FreightCar America-Investment verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FreightCar America-Papier 2,68 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.731,343 FreightCar America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 4,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.679,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,79 Prozent gesteigert.
Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 146,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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