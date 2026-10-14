NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren verloren

FreightCar America-Anlage unter der Lupe

14.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Investoren gebracht.

Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen FreightCar America-Anteile an diesem Tag bei 13,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 7,321 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,05 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 13.10.2026 auf 6,29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 53,95 Prozent.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 204,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net