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FreightCar America-Anlage unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FreightCar America Inc.
5.90 EUR 0.55 EUR 10.28 %
Charts | News | Analysen

Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen FreightCar America-Anteile an diesem Tag bei 13,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 7,321 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,05 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 13.10.2026 auf 6,29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 53,95 Prozent.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 204,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.08.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.05.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.11.17 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 FreightCar America Market Perform Cowen and Company, LLC
13.07.16 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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