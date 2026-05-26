NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fulton Financial-Aktionäre freuen

Fulton Financial-Ausschüttung

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Fulton Financial-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,73 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,80 Prozent an. 141,21 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Fulton Financial-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,22 Prozent erhöht.

Fulton Financial-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Fulton Financial-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 21,57 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Fulton Financial-Aktie eine Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,58 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Fulton Financial-Kurs via NASDAQ 24,04 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 45,77 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Fulton Financial- Dividendenaussichten

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,76 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 3,51 Prozent bedeuten.

Basisdaten der Fulton Financial-Aktie

Fulton Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 4,128 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fulton Financial beträgt aktuell 9,29. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Fulton Financial auf 1,894 Mrd.USD, das EPS machte 2,08 USD aus.

Redaktion finanzen.net