NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen

Garmin-Investment

07.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Garmin -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,51 USD. Bei einem Garmin-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,614 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 5.755,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 475,57 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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