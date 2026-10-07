NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,51 USD. Bei einem Garmin-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,614 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 5.755,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 475,57 Prozent.
Jüngst verzeichnete Garmin eine Marktkapitalisierung von 54,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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