NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen

Garmin-Investment im Blick

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Garmin-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2021 wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 145,05 USD. Bei einem Garmin-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,894 Garmin-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 289,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.994,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,48 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Garmin zuletzt 55,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net