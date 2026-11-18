Rentable Geospace Technologies-Anlage?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.

Am 18.11.2023 wurde das Geospace Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 831,255 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.876,14 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 17.11.2026 auf 3,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,24 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Geospace Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 44,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net