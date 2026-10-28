NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Geospace Technologies-Aktie an diesem Tag 9,61 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.040,583 Geospace Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Geospace Technologies-Papiers auf 4,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.693,03 USD wert. Mit einer Performance von -53,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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