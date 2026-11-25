NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 25.11.2016 wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,171 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 24.11.2026 auf 9,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 51,03 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Gladstone Commercial betrug jüngst 457,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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