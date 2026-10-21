NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,89 USD. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,683 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Papiere wären am 20.10.2026 547,74 USD wert, da der Schlussstand 11,99 USD betrug. Die Abnahme von 1.000 USD zu 547,74 USD entspricht einer negativen Performance von 45,23 Prozent.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 578,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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