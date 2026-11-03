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Rentable Great Southern Bancorp-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Great Southern Bancorp Inc.
72.50 EUR 0.50 EUR 0.69 %
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Heute vor 5 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 57,19 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,486 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.445,18 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 02.11.2026 auf 82,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent vermehrt.

Great Southern Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 873,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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