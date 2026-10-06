NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Great Southern Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,786 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,91 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 05.10.2026 auf 79,47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41,91 Prozent vermehrt.
Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 867,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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