NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,776 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 143,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,31 Prozent zugenommen.
Der Great Southern Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 866,43 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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