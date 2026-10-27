NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Great Southern Bancorp-Investment verdienen können.
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Am 27.10.2023 wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 48,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Great Southern Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,062 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,00 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 26.10.2026 auf 81,48 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,00 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Great Southern Bancorp zuletzt 886,89 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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